“Ci sono problemi con la sua Postepay” ma era una truffa, rubati 2mila euro

Truffa online ai danni di un giovane.

Un 21enne di Resia è rimasto vittima di una truffa online. Il giovane, infatti, ha sporto denuncia ai carabinieri della Stazione di Tarvisio, raccontando cosa gli era successo.

Il friulano era stato contattato attraverso un sms sul cellulare dal truffatore che si era spacciato come operatore delle Poste Italiane, comunicandogli un problema inerente alla sua prepagata Postepay e riuscendo a carpire i dati relativi alla carta. Alla fine, il ragazzo si è accorto di un ammanco di 2mila euro.

Le associazioni di consumatori segnalano di stare attenti a questo tipo di frode, che mira a carpire le credenziali bancarie e coinvolge intestatari di conto corrente postale con abbinata carta postepay: viene inviato un sms sulla chat ufficiale di Poste (il canale di comunicazione tramite il quale BancoPoste trasmette codici OTP per autenticare le transazioni), un sms senza evidenti errori (che appare quindi credibile) e che oltre a contenere link, segnala all’utente una problematica (come anomalie relative al conto, sospensione del servizio bancario online eccetera). Spesso, segue anche una telefonata di conferma da un finto operatore che cerca di farsi dare l’Otp necessario per convalidare l’operazione fraudolenta.