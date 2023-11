Due persone bloccate al ricovero Resartico.

Due persone sono rimaste bloccate nel ricovero del Resartico, nel territorio comunale di Resiutta. I due, per i quali non si segnalano problematiche di tipo sanitario, sono impossibilitate a rientrare. Saranno recuperate in sicurezza non appena possibile, in considerazione delle condizioni meteo avverse.