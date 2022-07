L’affitto è troppo alto, lo storico locale di Resiutta si trasferisce

Al Buon Arrivo si trasferisce da Resiutta a Colloredo di Monte Albano.

Colloredo di Monte Albano si prepara a celebrare l’apertura di una attività storica e molto conosciuta che nel mese di settembre, come annunciato ufficialmente dai gestori, sposterà in via Pradis 21/A la propria sede: si tratta del birrificio e rosticceria “Al Buon Arrivo” di Resiutta.

L’attività, celebre soprattutto per la sua offerta di delizioso pollo e birra artigianale di prima qualità, dal 1966 é un punto di riferimento per moltissime persone: la clientela “storica” e fedele da ormai tanti anni, gli amanti della montagna, del buon cibo e dell’atmosfera rustica e accogliente del locale, i motociclisti e i ciclisti frequentemente di passaggio (grazie anche alla posizione strategica dell’attività, che si trova proprio di fronte ad un tratto della ciclovia Alpe Adria).

I gestori attribuiscono la loro decisione ai troppo elevati costi di locazione richiesti dalla proprietà a Resiutta: con ogni probabilità, si è trattato di una decisione non facile dopo tanti decenni di presenza nello stesso luogo. Il trasferimento a Colloredo, ad ogni modo, rappresenta una piacevole novità per gli abitanti della zona, che sarà arricchita dalla presenza di un nuovo punto ristoro che, grazie all’atmosfera e alla cucina semplici, tradizionali e genuine, potrà facilmente mantenere se non migliorare la propria fama decennale, trovando certamente l’apprezzamento di un numero sempre più vasto di persone.