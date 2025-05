L’inaugurazione del parco di via Dante a Rivignano Teor.

Uno spazio pubblico nel centro di Rivignano, pensato per la socialità e la vita collettiva: è stato inaugurato nella giornata di sabato 3 maggio il parco di via Dante, un’area completamente riqualificata grazie a un contributo regionale di 200.000 euro. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, il vicepresidente regionale Mario Anzil, amministratori locali e numerosi cittadini.

L’intervento punta a trasformare un’area strategica, in precedenza suddivisa tra il patrimonio dell’ex Consorzio agrario e alcuni privati, in una grande piazza pubblica ispirata al concetto greco di agorà: non solo centro urbano, ma luogo di incontro e di comunità. Durante l’inaugurazione, sono stati simbolicamente consegnati alberelli ai bambini nati nel 2024.

Il sindaco Fabrizio Mattiussi ha ringraziato la Regione, sottolineando che “oggi possiamo dire di aver restituito alla comunità uno spazio che unisce il valore ambientale a quello sociale. È un recupero che si inserisce perfettamente nel progetto più ampio di sostenibilità e qualità della vita. Consegniamo un patrimonio che tutti siamo chiamati a custodire“.

Bordin: “Un investimento per il futuro”.

“Questo intervento – ha dichiarato il presidente Bordin – rappresenta un esempio virtuoso di come i fondi regionali possano contribuire a rigenerare i centri urbani, restituendo ai cittadini spazi vivibili, pensati per la socialità. Rivignano Teor ha colto con grande lungimiranza l’opportunità di trasformare un’area centrale in un punto di riferimento per l’intera comunità. Il parco di via Dante non è solo una riqualificazione fisica, ma un vero e proprio investimento nel futuro del paese“.

“Quando c’è un’idea forte e vincente – ha aggiunto il massimo esponente dell’Assemblea legislativa del Fvg -, la Regione c’è: ascolta sempre le amministrazioni comunali che presentano progetti validi, capaci di offrire opportunità ai giovani e alla comunità. Piano piano, tassello dopo tassello, si sta concretizzando l’obiettivo di restituire spazi importanti dove le persone possano stare insieme”.

Anzil: “Un tassello per la rigenerazione urbana”.

Il vicegovernatore Anzil nel corso del suo intervento

“Oggi è una splendida giornata per la comunità di Rivignano Teor, non solo perché il sole la illumina, ma anche perché viene inaugurato questo parco giochi, che rappresenta uno dei tasselli di un progetto di riqualificazione urbanistica ben più ampio”.

Lo ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil, intervenuto oggi a Rivignano Teor in occasione dell’inaugurazione del nuovo Parco Giochi di via Dante.

“Già quando ero sindaco – ha spiegato l’esponente della Giunta regionale – ho voluto occuparmi personalmente di questa iniziativa, curandone ogni dettaglio, inclusa la scelta delle attrezzature, progettate anche con una valenza scientifica e didattica. Un buon amministratore, infatti, deve sempre porsi l’obiettivo di rendere il proprio territorio un luogo migliore in cui vivere”.

“Questo parco giochi, moderno e innovativo – ha concluso Anzil – saprà sicuramente rispondere a questa esigenza, offrendo uno spazio sicuro e stimolante per bambini e famiglie”.