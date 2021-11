I feriti dopo l’incidente d’auto a Rivignano.

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo sulla strada di Rivignano. Tanta paura ieri sera per un incidente stradale accaduto dopo le 21.

Il sinistro è accaduto in via Latisana, con la fuoriuscita autonoma della vettura, le cui cause sono in corso di accertamento. Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il forte impatto contro il palo ha provocato due feriti.

(Visited 546 times, 546 visits today)