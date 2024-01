Il ponteggio è crollato travolgendo alcuni operai.

I Vigili del fuoco di Monfalcone sono intervenuti verso le ore 8:30 del 19 gennaio 2024 per un incidente avvenuto nell’area dei cantieri navali di Fincantieri. Per cause ancora sconosciute un ponteggio è crollato coinvolgendo alcuni operai.

Una persona è rimasta incastrata sotto il groviglio di ferri e lamiere e per liberarlo i Vigili del fuoco hanno utilizzato l’Autogrù proveniente dal Comando di Gorizia. Dopo aver estricato il malcapitato lo stesso è stato affidato alle cure dei sanitari in condizioni gravi. L’operaio è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e per lei è stato disposto il trasporto in codice rosso, con l’ambulanza con a bordo il medico dell’automedica, all’ospedale di Cattinara.

Attivati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Trieste che, al momento, stanno compiendo una serie di immersioni nell’area adiacente all’incidente, per escludere la presenza di ulteriori coinvolti. Analoghe ricerche si stanno compiendo a terra sotto il ponteggio crollato. In corso anche le operazioni di messa in sicurezza di parti ancora instabili.

Sul posto anche il funzionario di guardia del Comando di Gorizia. L’area del sinistro, su disposizione della magistratura, verrà messa sotto sequestro, al fine di stabilire le cause dell’incidente.

Sul posto l’Asugi e la Polizia di Stato.