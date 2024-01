Addio a Silvia Pasquali, dirigente della Gis Volley scomparsa a soli 47 anni

Silvia Pasquali combatteva da tempo contro la malattia.

Sacile e il mondo del volley friulano in lutto per la scomparsa di Silvia Pasquali, avvenuta giovedì mattina all’età di soli 47 anni. Madre di tre figli e dirigente sportiva della Gis Volley Sacile, ha lottato coraggiosamente contro la malattia per quattro anni. La sua morte ha gettato un’ombra di tristezza non solo sulle comunità in cui era ben conosciuta ma anche nel mondo dello sport, dove ha lasciato un’impronta indelebile.

Il ricordo della Gis Volley.

La Gis Volley Sacile, attraverso una toccante dichiarazione sulla loro pagina Facebook, ha ringraziato Silvia per il tempo dedicato alla società e alle atlete. “Tutta la famiglia Gis Volley Sacile piange la prematura scomparsa di Silvia, donna, mamma e dirigente eccezionale – scrive la società – . Ci stringiamo attorno a Davide, nostro dirigente, a Camilla e Martina, nostre atlete e a Tommaso, il nostro piccolo tiger boys. Grazie Silvia per tutto il tempo che hai dedicato alla nostra società e alle nostre atlete. Il tuo ricordo e il tuo sorriso rimarranno forti nel cuore delle persone che hanno avuto il privilegio e la fortuna di averti conosciuta”.

Un esempio di coraggio.

La battaglia di Silvia contro la malattia è stata un esempio di determinazione e coraggio. Nonostante tutto, ha sempre affrontato la vita con un sorriso, anche quando la sfida si è fatta più difficile. Originaria di Camino di Oderzo, aveva trasferito la sua famiglia a Cornadella dopo il matrimonio. La sua famiglia era conosciuta e apprezzata nella zona sacilese, caratterizzata da una forte fede e partecipazione alla vita della chiesa locale.

Amici e conoscenti la ricordano come una donna gentile e raffinata, con un sorriso incantevole. Quando le sue condizioni lo permettevano, lavorava come impiegata insieme al marito, Davide Brieda, agente di commercio. I funerali si svolgeranno sabato 13 gennaio alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, dove verrà recitato il Santo Rosario la sera prima.