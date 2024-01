Le tradizioni del Carnevale nelle Valli del Natisone.

Nelle Valli del Natisone torna il Carnevale arcaico. La Pro Loco Nediške Doline, che gestisce l’Ufficio Turistico delle Valli del Natisone in collaborazione con Comune di San Pietro al Natisone e Promoturismo FVG, organizza due giornate di scoperta delle tradizioni arcaiche del Carnevale delle Valli. Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio si svolgono, infatti, due riti antichi e particolarmente interessanti legati al periodo del Carnevale: si tratta del Pust di Rodda e della corsa dei Blumarj di Montefosca.

Il Pust di Rodda.

Il Carnevale di Rodda ricorda gli antichi riti legati al risveglio della terra dopo il sonno invernale: i “pustje” si vestono di colore, con grandi copricapi e campanacci, e mimano nelle danze e nell’allegria contagiosa la bella stagione che avanza. Sono poi presenti alcune maschere tradizionali del luogo, come l’Anjulac (l’Arcangelo Michele) che tiene alla catena Zluodij (il Diavolo), e la contrapposizione tra i “te grdi” (= “i brutti”) e i “te lepi” (= “i belli”).

La corsa dei Blumarj di Montefosca

Per quanto riguarda Montefosca, ancora oggi si mantiene viva la tradizionale corsa dei Blumarj, giovani ragazzi celibi del paese che si vestono di bianco con grandi copricapi colorati e che percorrono diversi chilometri tra le frazioni della montagna. Il significato del rito riporta sempre al passaggio dall’inverno alla bella stagione, e rappresenta anche un rito di iniziazione e di passaggio da una generazione all’altra.

Un’opportunità per rivivere le tradizioni.

Proprio in queste due giornate, la Pro Loco Nediške Doline organizza due visite guidate a Rodda e Montefosca, in cui i partecipanti potranno seguire da vicino il Pust di Rodda e vedere dal vivo la corsa dei Blumarj. Non solo, il pubblico sarà coinvolto in prima persona, seguendo il corteo dei “pustje” e assistendo all’elaborata vestizione dei Blumarj, nonché gustando una deliziosa merenda preparata dalle persone del luogo.

Grazie alla collaborazione con l’Albergo Diffuso delle Valli del Natisone, saranno proposti pernottamenti di due notti, dal Venerdì 9 a Domenica 11 Febbraio, con la possibilità per i residenti in regione di usufruire del voucher TUReSTA con una scontistica davvero vantaggiosa.