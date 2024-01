La ricostruzione dell’incidente in A4.

Sono due le vittime del tragico incidente sull’autostrada A4 avvenuto questa poco dopo la mezzanotte all’altezza di Gonars, in direzione Venezia. A perdere la vita Cosantin Alexoae, 43 anni, e Andrei Robert Balan, 18 anni, entrambi rumeni.

Secondo le prime ricostruzioni, il primo furgone ha urtato violentemente il guardrail centrale prima di finire al centro della carreggiata tra la corsia di marcia e quella di emergenza. Dopo l’urto, i due occupanti del furgone sono scesi per valutare i danni, ma purtroppo sono stati travolti da un secondo furgone. L’impatto è stato devastante, con la vittima più giovane, Andrei Robert Balan, sbalzata sull’asfalto per ben 40 metri. I soccorritori, intervenuti con l’ausilio di un elisoccorso e due ambulanze provenienti da Udine e Palmanova, hanno trovato entrambi gli uomini in arresto cardiaco.

Il personale medico infermieristico giunto sul posto ha fatto il possibile per i due più gravi per i quali non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Una terza persona coinvolta nell’incidente è stata trasferita all’ospedale di Palmanova in condizioni giudicate meno gravi, mentre una quarta è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ausilio dell’ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro.