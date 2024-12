Garbellotto ha realizzato la botte più grande del mondo.

Garbellotto Botti, storica azienda fondata nel 1775 che nel 2020 si è trasferita a Sacile, e leader mondiale nella produzione di botti in legno, segna un nuovo traguardo conquistando il suo quarto Guinness World Record. Il primato è stato ottenuto per la realizzazione della botte più grande del mondo, con una capacità di 674 ettolitri, commissionata dalla cantina azera Savalan Aspi Winery, cliente di lunga data.

Da Sacile all’Azerbaigian: un’opera di artigianato senza eguali.

La botte da record è stata prodotta utilizzando il miglior rovere proveniente da foreste certificate tra le più prestigiose e sostenibili d’Europa. Per realizzarla sono stati selezionati enormi alberi secolari, le cui doghe – con uno spessore tra 85 mm e 100 mm e una lunghezza superiore ai 5 metri – sono state sottoposte a un processo di stagionatura naturale all’aperto per 5 anni.

La complessità del progetto ha richiesto il lavoro manuale di 50 maestri bottai, dato che le dimensioni eccezionali della botte ne hanno impedito la lavorazione attraverso linee di produzione robotizzate. La botte è stata montata e smontata presso lo stabilimento Garbellotto a Sacile, per poi essere riassemblata direttamente in loco nella cantina Savalan Aspi in Azerbaigian. Questa fase finale ha richiesto diverse settimane e l’impiego di 4 mastri bottai specializzati.

Un traguardo verso il 250° anniversario.

Con questa impresa unica, Garbellotto Botti si prepara a celebrare il 250° anniversario della sua fondazione nel 2025, confermandosi un ambasciatore del Made in Italy nel mondo, unendo tradizione e sostenibilità per realizzare opere che lasciano il segno nella storia dell’enologia globale.