L’andamento della tariffa della mensa scolastica a Udine e in Fvg.

In un anno, la tariffa media regionale per la mensa scolastica è aumentata di quasi il 6% con Udine che si guadagna il titolo di città più cara del Fvg, ma che risulta anche tra quelle meno economiche a livello italiano per quanto riguarda la scuola primaria.

I dati arrivano dalla VII Indagine di Cittadinanzattiva sul servizio di ristorazione nelle scuole nell’anno in corso (2023-2024): in Friuli Venezia Giulia, la spesa mensile che affronta una famiglia (considerando un Isee di 19.900 euro) per questa voce è di 78 euro nella scuola dell’infanzia e di 86 euro alla primaria (nella rilevazione precedente era rispettivamente di 73,60 e 81.40 euro). La media italiana, invece, è di 84 e 85 euro.

La regione più costosa è la Basilicata (109 euro mensili) mentre quella più economica è la

Sardegna (61 euro nell’infanzia e 65 per la primaria). Entrando nello specifico del 110 capoluoghi di provincia presi in considerazione dall’indagine, sono le famiglie di Barletta a spendere di meno per il singolo pasto (2 euro sia per l’infanzia che per la primaria) mentre per l’infanzia si

spende di più a Torino (6,60 euro a pasto) e per la primaria a Livorno e Trapani (6,40 euro).

La tariffa in Friuli Venezia Giulia.

La famiglia di riferimento considerata dall’indagine è composta da tre persone (due genitori e un figlio minore), ha un reddito lordo annuo di 44.200 euro con corrispondente ISEE di 19.900 euro. Nel calcolo della quota annuale del servizio di ristorazione scolastica si è ipotizzata una frequenza di 20 giorni mensili per un totale di 9 mesi escludendo eventuali quote extra annuali e/o mensili.

Nella nostra regione, le mense sono esistenti sono 354 mentre quelle previste dal Pnrr 9 (di cui 4 di nuova costruzione). Per quanto riguarda la tariffa, si va dai 2,95 euro a pasto nelle scuole di Gorizia ai 5,50 euro di Udine per la scuola dell’infanzia, e dai 3,65 euro di Pordenone ai 5,95 euro, sempre a Udine, per la scuola primaria.

Udine, quindi, è la città con la tariffa più alta in regione, in entrambe le tipologie di scuole. In particolare, nel capoluogo friulano, in un anno il costo è passato da 4,70 a 5,50 per i bimbi più piccoli; e dai 5,08 ai 5,95 euro per i più grandi. Non solo: secondo l’indagine, proprio in riferimento alle primarie, Udine è nella top ten delle città più care con una spesa annua di 1.071 euro (settimo posto, con Trapani che svetta con 1.152 euro).