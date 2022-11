Incidente a Sacile

Scontro tra un furgone e uno scooter, nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:30, a Sacile; l’incidente si è verificato in via San Giovanni di Livenza, per cause in corso di accertamento.

Dopo la chiamata al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Sacile. Allertati immediatamente anche i Vigili del fuoco. Nell’impatto, il conducente dello scooter, un uomo di circa 30 anni, ha riportato una lesione a un arto superiore ed è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza in condizioni non gravi.