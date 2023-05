Il treno storico da Trieste a Sacile.

E’ sold-out il “Treno dei Giardini”, storico convoglio che domenica 28 maggio, al mattino, trasporterà un fortunato gruppo di visitatori da Trieste a Sacile (ritorno a metà pomeriggio) per una giornata all’insegna della cultura, della tradizione e dei prodotti tipici.

Il convoglio, composto da carrozze anni ’30 “Centoporte” e locomotiva elettrica parte dal capoluogo regionale e dopo aver sostato a Monfalcone, Gorizia, Udine e Pordenone arriverà a Sacile alle ore 10:15. Sono attesi oltre 250 passeggeri che saranno accolti in stazione da una rappresentanza dell’amministrazione comunale, a partire dal sindaco Carlo Spagnol e dall’assessore al turismo ed eventi Elisa Palù, che così commentano: “E’ certamente una bella iniziativa, organizzata da Fondazione FS Italiane, in collaborazione con il Comune di Sacile, l’Associazione Museo-Stazione Trieste Campo Marzio, TPL FVG, tenuta Vistorta e Promoturismo FVG, che consentirà di far visitare la nostra città, attrazione turistica tra le più coinvolgenti, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, che saprà ben accogliere i visitatori con i propri scorsi e numerosi eventi collaterali”.

Il programma della giornata.

I partecipanti al “Treno dei Giardini” si muoveranno dalla stazione sacilese con un servizio navetta che li accompagnerà alla Tenuta Vistorta, inserita nell’omonimo borgo duecentesco, di proprietà della nobile famiglia Brandolini Rota poi d’Adda sin dal 1780: la villa si affaccia su 7 ettari di parco progettato dall’architetto paesaggista inglese Russell Page. E’ prevista una visita guidata alla tenuta e degustazione vini nella barchessa. Il gruppo si sposterà poi in centro storico di Sacile, che domenica ospita diversi eventi come “Sacellum – la piazza delle antichità” (è il mercatino dell’antiquariato organizzato da Pro Sacile) e l’iniziativa “Se son Rose… Fioriranno!”, il mercatino dedicato al mese di maggio e alle rose con esposizioni di idee fatte a mano, vintage, antiquariato, dolciumi, frutta, fiori. Tutto rigorosamente a tema.

Nel primo pomeriggio, in collaborazione con l’Ufficio Iat, ci sarà la visita guidata di Sacile con le sue eleganti architetture veneziane che si specchiano nelle acque della Livenza e la grazia cinque-seicentesca di Palazzo Ragazzoni dagli interni magnificamente affrescati. Al termine della visita, trasferimento a piedi verso la stazione ferroviaria in tempo utile per la partenza del treno storico, prevista alle ore 17:25.