Passo avanti per il percorso ciclabile Sacile-Budoia

Via libera della giunta regionale al progetto di fattibilità tecnica ed economica del percorso ciclabile tra la città di Sacile e la stazione di Budoia. L’esecutivo Fedriga, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, una apposita delibera con la quale si compie un ulteriore passo in avanti per la realizzazione dell’infrastruttura del Friuli Occidentale. Le risorse previste per l’opera, che presenta un quadro economico pari a 1,71 milioni di euro, sono già nelle disponibilità di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

“Il primo lotto del percorso denominato “Itinerario ciclabile del Livenza” – spiega l’assessore regionale – è parte delle ciclovie FVG 3 “pedemontana” e FVG 9/a “diramazione Livenza”, in questo tratto coincidenti, che rientrano a loro volta nella Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR) individuata dal Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI). L’intervento, che interessa i Comuni di Sacile, Fontanafredda, Polcenigo e Budoia, ha alle sue spalle un iter progettuale avviato a suo tempo dall’allora Provincia di Pordenone, ma che attualmente è in carico alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”.

“L’approvazione in giunta del progetto di fattibilità – spiega ancora Amirante – consente di dare una accelerata ad un tratto della viabilità ciclabile pordenonese pensato già da tempo e che ora con questo passaggio vede finalmente la luce. L’intervento di per se ha una doppia valenza: da un lato permetterà la mobilità in sicurezza lungo questo tratto di strada ma, dall’altro, consentirà anche di incrementare l’utilizzo del percorso in chiave cicloturistica”.