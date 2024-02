Dopo 37 edizioni, addio ad Aria di Festa: l’evento del prosciutto di San Daniele non si farà più

Addio ad Aria di Festa, l’evento del prosciutto di San Daniele.

Un annuncio che coglie di sorpresa, ma che arriva direttamente dagli organizzatori: Aria di Festa, l’evento del prosciutto di San Daniele non si farà più. Dopo 37 edizioni, quindi, la manifestazione dice addio al suo pubblico.

A darne notizia, lo stesso Consorzio: “Dopo trentasette edizioni di successi Aria di Festa, la kermesse che dal 1985 al 2023 ha celebrato il profondo legame che unisce il Prosciutto di San Daniele DOP al suo territorio di origine si congeda dal pubblico”.

L’evento è stato organizzato sin dall’inizio dal Consorzio in collaborazione con il Comune e la

Pro San Daniele, partners e sostenitori della manifestazione, che l’hanno considerata da sempre uno strumento efficace anche per la promozione della città. “Aria di Festa – continua il Consorzio -, ha contribuito a rivitalizzare e a rilanciare il centro storico del paese, dopo la laboriosa

ricostruzione seguita al terremoto del 1976, accrescendo la notorietà del territorio grazie a una significativa valenza turistico-gastronomica con la presenza del Prosciutto di San Daniele. Lo sviluppo turistico, economico e sociale di San Daniele del Friuli è strettamente legato al prosciutto e, difatti, il Consorzio anche attraverso Aria di Festa ha favorito la promozione e lo sviluppo turistico della città, organizzando un evento che ha attratto visitatori sia dall’Italia che dall’estero”.

Le motivazioni dell’addio.

Secondo gli organizzatori, per l’evento è finito un ciclo: “Oggi si può oggettivamente affermare che quasi tutti i giorni dell’anno a San Daniele ci sia “aria di festa”, considerazione testimoniata dal fatto che le attività legate alla degustazione del prosciutto, alla ristorazione e all’accoglienza turistica sono in crescita e hanno ormai acquisto una loro posizione e status stabili. Queste evidenze hanno portato il Consorzio a ritenere che Aria di Festa abbia completato il suo ciclo e svolto utilmente la sua funzione. Per tale ragione l’evento si congeda dal pubblico, lasciando dietro di sé un valore e un patrimonio significativi, uniti a una visione del territorio che si manterrà nel tempo, consolidando e confermando il Prosciutto di San Daniele e la sua terra d’origine tra i protagonisti nazionali della DOP economy”.

Il Consorzio ricorda poi di avere sempre contribuito in prima persona all’organizzazione della

manifestazione destinando alla città investimenti promozionali, strutturali e organizzativi. L’evoluzione dei format, a partire dal 2017, ha permesso di allargare Aria di Festa agli operatori economici sandanielesi in un’ottica di condivisione e sviluppo della manifestazione. A partire dallo stesso anno il Consorzio ha sviluppato il tour itinerante ‘Aria di San Daniele’ per portare la convivialità della festa nelle principali città italiane realizzando, ad oggi, oltre 320 appuntamenti di promozione del San Daniele DOP lungo tutta la penisola.

“Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele – conclude la nota -, ringrazia la Città di San Daniele, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Pro San Daniele, gli sponsor, i partner, i tanti volontari e collaboratori, le associazioni che negli anni hanno contribuito con il loro impegno e con il loro apporto alla crescita e alla buona riuscita di Aria di Festa”.