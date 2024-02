Il Consorzio Tutela Vini Collio compie 60 anni, è uno dei più antichi d’Italia

L’anniversario del Consorzio Tutela Vini Collio.

E’ nato ufficialmente il 31 maggio del 1964: il Consorzio Tutela Vini Collio compie 60 anni, uno dei più longevi d’Italia, ed esattamente nel giorno dell’anniversario si celebrerà un evento unico che coinvolgerà alcune delle figure chiave nella storia della Denominazione.

Intanto, il Consorzio ha annunciato la 17° edizione del Premio Collio, in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, il MIB Trieste School of Management e l’ARGA Friuli Venezia-Giulia. Il riconoscimento è dedicato al Conte Sigismondo Douglas Attems di Petzenstein: primo Presidente del Consorzio Tutela Vini Collio, colui che ha avuto la lungimiranza di riunire i produttori del Collio nella prima forma consortile.

Articolato in quattro sezioni – miglior tesi di laurea triennale o magistrale, miglior dottorato di ricerca, miglior articolo giornalistico divulgativo italiano e miglior articolo giornalistico divulgativo straniero – il Premio Collio conferisce una ricompensa in denaro e intende valorizzare, incentivare e premiare le attività di ricerca che abbiano portato un valido contributo, sul piano scientifico, applicativo e divulgativo, nei settori della viticoltura, dell’enologia e della valorizzazione della Denominazione e del territorio del Collio.

Costituisce titolo preferenziale nella valutazione degli elaborati la trattazione di argomenti relativi alla ricerca viticola o enologica sui vitigni o i vini bianchi, la loro promozione e comunicazione, nonché le tematiche relative alla valorizzazione dei territori vinicoli, con peculiare riferimento e attenzione alle aree collinari del Friuli Venezia-Giulia e in particolare della denominazione Collio.

La commissione giudicatrice è composta dal Presidente del Corso di Laurea triennale in Viticoltura ed Enologia e dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Viticoltura, Enologia e Mercati vitivinicoli dell’Università di Udine, dal Direttore Accademico dell’area Wine Business di MIB Trieste School of Management di Trieste, dal Presidente dell’Associazione Regionale dei Giornalisti Agricoli, Agroalimentari, Ambientali e del Territorio del Friuli Venezia-Giulia o suo delegato, dal Vicepresidente del Consorzio Tutela Vini Collio.

“Promuoviamo con piacere questa nuova edizione del Premio Collio” commenta la direttrice del Consorzio Tutela Vini Collio, Lavinia Zamaro. “Riproponiamo il bando dopo una pausa dal 2019 a causa del Covid e ripresentiamo il Premio proprio in occasione dell’anniversario del nostro Consorzio, incentivando ancora di più la valorizzazione dei nostri vini e del territorio”. I premi saranno conferiti l’1 giugno 2024, nel corso di una cerimonia in occasione dei festeggiamenti per l’anniversario dei 60 anni dalla fondazione del Consorzio Tutela Vini Collio