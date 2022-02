Bombola scoppia nel cortile di una casa, allarme a San Daniele

La bombola a San Daniele.

Attimi di paura, subito dopo pranzo, in una casa di San Daniele del Friuli. Una bombola è scoppiata nel cortile, causando alcuni danni provocati dalla fiammata, tra cui ad un ciclomotore, che era lí parcheggiato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del distaccamento presente nel comune che, dopo aver spento le fiamme e i necessari accertamenti, hanno messo tutto in sicurezza. Le cause delle scoppio sono ancora in corso d’accertamento.

