I primi profughi in Fvg, pulmini e autobus in transito da Tarvisio

I profughi arrivati dall’Ucraina.

I primi pulmini sono iniziati a transitare già ieri sera da Tarvisio, come da Fernetti. Tutti con targa ucraina diretti verso varie città del Nord Italia, dove sono stati allestiti alcuni punti di accoglienza o dove già vivono parenti e amici. Questa mattina è transitato dal Friuli Venezia Giulia anche un autobus di linea ucraino. Era diretto a Verona e a bordo c’erano principalmente donne e bambini.

Alla polizia di frontiera il compito di verificare i documenti all’ingresso in Italia. Una formalità di rito. Hanno tutti un posto dove andare i cittadini ucraini arrivati e poi potranno avviare le pratiche per la richiesta di asilo politico. Nei prossimi giorni alcuni profughi potranno essere ospitati, invece, anche in Friuli. Le associazioni umanitarie si stanno mobilitando.

