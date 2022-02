La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue.

L’Apu Old Wild West Udine vince sul campo della Reale Mutua Torino per 74 a 72 al termine di una partita che per lunghi tratti l’ha vista soccombere. Per Udine si tratta della sesta vittoria consecutiva.

L’Apu sprofonda a meno quindici a metà terzo quarto, complice una prestazione offensiva a dir poco modesta come dimostra un iniziale uno su dodici al tiro da tre punti. Alessandro Cappelletti si carica sulle spalle la squadra e i friulani riescono a tornare a meno uno sul 64 a 63 a quattro minuti dalla sirena finale. Due canestri da tre di Torino, rispettivamente di De vico e Alibegovic, sembrano chiudere il match visto che il tabellone segna il punteggio di 70 a 63 a meno di tre minuti dalla fine. Qui però inizia lo show di Trevor Lacey che segna due fantastiche triple, segna due tiri liberi dopo aver subito fallo e sul punteggio di 72 a 71 per Torino, a pochi secondi dalla conclusione della partita, si inventa un canestro in entrata con fallo e tiro libero realizzato. Undici punti di fila in meno di tre minuti per l’americano. Torino con Alibegovic sbaglia la tripla della vittoria e Udine torna a casa con una insperata vittoria. Per l’Apu 18 punti di Trevor Lacey e 15 di un importante Alessandro Cappelletti.

A fine partita coach Matteo Bonicciolli è sollevato e contento per una vittoria che sembrava ormai impossibile: “Questa squadra ogni settimana mi conferma che c’è un unico obiettivo che è quello di giocare in serie A la prossima stagione. Il due a zero su Torino in stagione e il due a zero su Pistoia lo dimostrano perchè sono due squadre che lotteranno fino alla fine per andare in serie A. Domenica prossima arriva Cantù con cui abbiamo perso di tre in casa loro all’andata senza Antonutti. Sappiamo che abbiamo davanti un ciclo di ferro, ma avere 17 vittorie e solo 3 sconfitte in campionato fanno pensare che siamo dei seri candidati a giocare in serie A prossimo anno”

Molto soddisfatto l’ex di turno Alessandro Cappelletti, decisivo nel terzo quarto a ricucire il distacco con alcuni canestri di gran fattura: “Siamo molto contenti. Volevamo continuare il nostro filotto di vittorie contro una grande squadra che era in forma. Io ero felice di tornare a Torino ed è stato emozionante. Godiamoci questa vittoria e da martedì pensiamo a Cantù. Spero in una grande cornice di pubblico domenica prossima”

Udine mantiene il primo posto con 17 vittorie e tre sconfitte. La prossima domenica alle ore 17 al PalaCarnera ci sarà il big match contro Cantù.

