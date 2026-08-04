Calici di Stelle, dopo il sold out di Gorizia il brindisi arriva a San Daniele

Dopo il tutto esaurito registrato a Gorizia, Calici di Stelle si prepara a una nuova serata dedicata ai vini e ai sapori del Friuli Venezia Giulia. Giovedì 6 agosto la manifestazione organizzata dal Movimento Turismo del Vino Fvg farà tappa a San Daniele del Friuli, nella cornice di Villa Serravallo.



Il debutto goriziano, ospitato nel suggestivo Bastione Fiorito del Castello, ha richiamato un pubblico numeroso, confermando il successo della formula che abbina degustazioni, cultura e valorizzazione del territorio.

A Villa Serravallo 16 cantine e 10 produttori

L’appuntamento di San Daniele prenderà il via alle 19.30. Il percorso di degustazione vedrà protagoniste 16 cantine aderenti al Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, affiancate da 10 produttori enogastronomici con una selezione delle specialità del territorio.



Nel corso della serata sarà possibile visitare anche il percorso dedicato alle vignette del Concorso internazionale Spirito di Vino, che attraverso l’enosatira proporrà uno sguardo ironico e originale sul mondo della viticoltura.



“Il successo dell’appuntamento di Gorizia ci ha regalato una grandissima soddisfazione e conferma quanto il pubblico apprezzi una formula che unisce vino, territorio e cultura in contesti di grande fascino – sottolinea la presidente del Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, Elda Felluga –. Ora siamo pronti a tornare a San Daniele, una tappa che negli anni è diventata un appuntamento irrinunciabile dell’estate regionale. Sarà un’altra occasione per raccontare le eccellenze vitivinicole del Friuli Venezia Giulia e vivere insieme una serata all’insegna della convivialità e della qualità”.

Proseguono gli appuntamenti direttamente nelle cantine

Accanto alle serate organizzate nelle località simbolo della regione, continua anche il calendario di “Calici di Stelle… in Cantina”, il nuovo format che permette agli appassionati di incontrare direttamente i produttori e conoscere da vicino aziende, vigneti e metodi di lavorazione.



Giovedì 6 agosto sarà la cantina Vigne del Malina di Orzano, in provincia di Udine, a ospitare degustazioni ed esperienze dedicate al vino. Lunedì 10 agosto il calendario proseguirà alla cantina Ferrin di Camino al Tagliamento, dove è prevista una cena speciale dedicata alla manifestazione.



La rassegna si concluderà mercoledì 12 agosto alla Tenuta Borgo Conventi di Farra d’Isonzo, con una visita guidata alla cantina e alla barricaia, degustazioni e un percorso dedicato alle stelle cadenti. La serata terminerà con l’osservazione del cielo tra i vigneti.