L’imprenditore legato al prosciutto di San Daniele inviterà Putin.

Il premier russo Vladimir Putin potrebbe essere interessato a passare una vacanza in Friuli Venezia Giulia? Carlo Dall’Ava, che è console onorario russo a Udine, conferma di sì. “Lo inviterò – fa sapere l’imprenditore – per il tramite dei diplomatici russi in Italia. Putin ama molto i torrenti d’acqua dove praticare i diversi sport possibili, così come gli piacciono le foreste. Il Fvg potrebbe essere a adattissimo per lui”. E visto che la Val Resia è stata definita “il piccolo paese russo d’Italia” per il legame linguistico fra il resiano e la lingua russa, quella potrebbe essere la location prescelta dal premier della Confederazione russa.

Carlo Dall’Ava, imprenditore legato alla produzione del noto prosciutto a San Daniele del Friuli, conferma come e quanto il Friuli Venezia Giulia, in questo momento storico segnato dalla pandemia, possa venire meglio ed ancora più apprezzato. Da qui l’idea di invitare Putin a trascorrere delle vacanze in regione.

