Chiude lo storico locale di San Daniele, al suo posto arriva il sushi

Chiude il Barbacan 2 di San Daniele. Al suo posto il Sushi Mizuki.

Giovanni Caravello, giovane proprietario del Barbacan 2, dopo quasi trent’anni di conduzione familiare, molla le redini dello storico locale a San Daniele del Friuli.

Nei giorni scorsi l’inaugurazione del Sushi Mizuki: al timone un giovane ragazzo cinese, che ha deciso di realizzare il sogno imprenditoriale. “Hanno voluto affacciarsi ad una realtà più grande, rispetto al negozio di take away che Feng – questo il nome del nuovo proprietario – ha gestito per molti anni nel goriziano”. Così, Marco, amico di famiglia e portavoce, racconta l’entusiasmo del giovane imprenditore.

” L’affluenza è stata soddisfacente, adesso c’è da lavorare sodo per attirare un bel po’ di gente“. Cliente che hanno sempre popolato ed apprezzato il locale, che aveva tutt’altra impronta, cucina tipica e pizzeria. L’ex titolare è molto fiducioso nell’ aver passato il testimone. “Sono bravi ragazzi, con voglia di fare. Appena ho messo l’annuncio di cessione attività, loro si sono fatto avanti , poi in poco più di un mese hanno riaperto, tenendo sostanzialmente tutto l’arredamento tipico del locale”, racconta.

L’entusiasmo è palpabile sia da parte dei vecchi che dai nuovi gestori, il che non può che portare ad un’ottima ripartenza, magari davanti ad un nigiri al salmone.

