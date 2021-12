Il furto in una casa di San Daniele.

Hanno forzato la porta di un’abitazione a San Daniele, ma i ladri sono rimasti senza bottino perché la proprietaria aveva portato via tutti gli oggetti di valore. La signora infatti era appena rientrata nella casa dopo diversi giorni di assenza e si è trovata la porta forzata. A quel punto ha subito richiesto l’intervento da parte dei carabinieri che sono giunti sul posto.

I fatti.

Intorno alle 17 di ieri la signora si è trovata davanti alla porta forzata dell’ingresso della sua abitazione e ha quindi allertato le forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i ladri avrebbero agito proprio durante i giorni di assenza della signora dalla casa. L’ipotesi quindi è che il furto si sia svolto tra le 14.30 dell’11 dicembre e le 16.30 dello stesso giorno in cui la donna è tornata a casa. Una volta che i ladri sono entrati dentro l’abitazione, dopo aver rovistato in tutti i vani presenti, però, non hanno portato via nulla.

