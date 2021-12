L’incidente a Moggio Udinese.

Camion perde il controllo e va a sbattere contro il guardrail sull’autostrada A23. L’incidente è avvenuto questa mattina per cause ancora in fase di accertamento nei pressi di Moggio Udinese.

Il camionista, a seguito dell’impatto, è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto. L’incidente ha causato numerosi disagi al traffico in quanto il camion nello scontro con il guardrail ha perso del gasolio che è finito sulla strada. A rimuoverlo e a mettere in sicurezza la strada sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Tarvisio.

(Visited 88 times, 88 visits today)