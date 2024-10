Un finto poliziotto ha derubato una 82enne.

Si è finto poliziotto, una figura che suscita fiducia, per truffare e derubare un’anziana. E’ successo a San Daniele del Friuli: un uomo si è presentato alla porta di casa di una 82enne spacciandosi per un agente delle forze dell’ordine e, con la scusa dei controlli, è entrato nell’abitazione portando via contanti e gioielli in oro per un danno di oltre 5mila euro.