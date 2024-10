Greenpeace arriva in Friuli per monitorare la qualità dell’acqua potabile

Greenpeace in Friuli con la spedizione “Acque senza veleni”.

Arriva anche in Friuli-Venezia Giulia la spedizione “Acque senza veleni” di Greenpeace Italia che, da ormai cinque settimane, sta toccando 220 città in tutte le Regioni italiane per raccogliere campioni di acqua potabile alla ricerca di PFAS (sostanze poli- e per-fluoroalchiliche), un gruppo di sostanze chimiche pericolose per la salute e conosciute come “inquinanti eterni”.

L’obiettivo dell’organizzazione ambientalista è realizzare la prima mappatura indipendente della contaminazione dell’acqua potabile a livello nazionale. I dati relativi ai campionamenti saranno diffusi a inizio 2025. In Friuli-Venezia Giulia, Greenpeace Italia sta effettuando campionamenti a Monfalcone, Gorizia, Trieste, Manzano, Udine, Pordenone, Porcia.