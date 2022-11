L’incidente a San Daniele

È andato a sbattere con l’auto contro il palo dell’insegna del distributore di benzina Esso sulla strada regionale 463 a San Daniele del Friuli. Fortunatamente il conducente, un ragazzo, se l’è cavata solo con qualche frattura.

L’incidente è successo intorno alle 2 e il giovane conducente del mezzo è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo

Subito soccorso dai vigili del fuoco volontari di San Daniele e dall’ambulanza del 118, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Ha riportato diverse lesioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e il personale di FVG Strade per il ripristino della viabilità.