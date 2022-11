L’incidente sull’autostrada tra Palmanova e Villesse

In mezzo all’autostrada restano solo le lamiere e il silenzio. Una tragedia costata la vita, ieri sera, sull’A4 poco prima delle 23 a due giovani: Dario Valletti, 34 anni di Grado e Stefano Volante, 30 anni compiuti oggi, di Ronchi dei Legionari. Viaggiavano insieme a bordo della Bmw che è finita contro improvvisamente altre due auto, una Kia ed una Opel Insigna.



Un impatto devastante tra i caselli di Palmanova e Villesse in direzione di Trieste, nel quale nulla hanno potuto i soccorsi per salvare la vita ai due giovani. Cosa sia accaduto, ieri sera, è al vaglio della polizia stradale.

Nell’incidente sono rimasti feriti anche gli altri due conducenti in maniera piú lieve e sono stati trasportati in ospedale. La Sores ha inviato sul posto due ambulanze da Cervignano del Friuli e una da Palmanova, insieme all’automedica da Gradisca d’Isonzo.



Sul posto hanno operato fino a notte fonda il personale dell’autostrada, i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli insieme ai vigili del fuoco di Gorizia fino a quando in autostrada, prima della riapertura, è rimasto solo il mesto silenzio di questa tragedia.