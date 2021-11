Il maxi furto nella notte alla Mabi di San Daniele.

Era finita nel mirino dei ladri soltanto un mese fa, ma allora il blitz era andato a vuoto. Non così, invece, questa notte.

Maxi furto, maturato poco dopo le 2.30, alla Mabi International di San Daniele, azienda che produce pelletteria per l’alta moda. Gli ignoti malviventi sono riusciti a penetrare in sede, nonostante la presenza dell’impianto di allarme. Secondo una prima ricostruzione, 5 persone a volto coperto si sono introdotte all’interno della proprietà con un camion, dopo aver sfondato con un’auto il cancello e il basculante dello stabile, impossessandosi di alcuni carrelli di merce per poi darsi alla fuga con i due mezzi, tramite una stradina nelle vicinanze.

Sul posto erano prontamente giunte due pattuglie del Corpo Vigili Notturni, con l’arrivo anche dei carabinieri di Udine e del titolare della Mabi, Mario Biasutti. I malviventi, nel frattempo, avevano bloccato gli accessi all’azienda da via Pirona con altri mezzi. Nonostante il rapido intervento di vigilanza e forze dell’ordine, però, i ladri sono riusciti a dileguarsi nella notte.

Ancora da quantificare il bottino che però, secondo le prime informazioni, sarebbe ingente.

