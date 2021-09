I nuovi corsi di scrittura creativa di Matearium.

Per chi ama scrivere, è in arrivo un entusiasmante appuntamento. Il laboratorio di scrittura drammaturgica MateâriuM, con sede a San Daniele, infatti, ha organizzato per il 27 settembre una “palestra di scrittura”, ovvero un evento online durante il quale saranno proposti esercizi e riflessioni che andranno a focalizzarsi su vari aspetti dello scrivere.

Tra gli esercizi proposti ci saranno allenamenti su parole, storie e personaggi, durante i quali il pubblico avrà la possibilità di ascoltare, riflettere e commentare in piena libertà. Lo scopo? Allenare al meglio le capacità e le energie creative dei partecipanti, in un’atmosfera di ascolto e collaborazione. Per l’intera durata dell’evento i temi della drammaturgia e della collaborazione teatrale saranno centrali.

Non mancherà un ospite speciale, in collegamento da Lisbona: si tratta di uno psicanalista, Bruno, che offrirà delle pillole di consulenza psicanalitica per coloro che ne avranno necessità. L’appuntamento è gratuito e si svolgerà sulla piattaforma Meet di Google dalle 21.10 alle 22.30. Per info : info@materium.it .

