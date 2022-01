L’incidente sulla strada di San Daniele.

Va fuori strada con l’auto e finisce nel fosso. Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi sulla strada regionale 463 a San Daniele.

Erano circa le 12 quando la conducente di una vettura, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa in un fossato adiacente alla carreggiata. È subito scattato l’allarme.

Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco volontari di San Daniele, che hanno prestato i primi soccorsi all’autista e messo in sicurezza la scena dell’incidente. Per fortuna, la donna al volante non ha avuto alcuna conseguenza ed è rimasta illesa. Danneggiata, invece, l’auto, in particolare nel frontale. Qualche disagio per la circolazione.

(Visited 435 times, 435 visits today)