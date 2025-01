A San Daniele del Friuli al via la rassegna C’è teatro

Il 2025 si apre col teatro amatoriale a San Daniele del Friuli grazie alla rassegna “C’è Teatro!”, patrocinata dal Comune di San Daniele del Friuli ed organizzata dal Gruppo di Arte Drammatica (G.A.D.) Quintino Ronchi, compagnia teatrale storica del sandanielese che già da diversi anni porta le filodrammatiche regionali sul palco dell’Auditorium Alla Fratta. L’appuntamento prenderà il via il 10 gennaio e si articolerà in quattro venerdì sera che regaleranno un interessante a vario spaccato della scena teatrale amatoriale del nostro territorio.

Il programma si presenta come un mosaico di esperienze narrative ed emotive, pensato per coinvolgere e appassionare un pubblico eterogeneo, capace di spaziare dalla commedia più leggera e brillante, all’ironia più delicata, senza dimenticare un doveroso omaggio alla tradizione culturale e linguistica del Friuli. La prima serata – venerdì 10 gennaio – vedrà in scena la Compagnia Teatrale di Ragogna “Robic” con la rappresentazione “Busedalôf”, un’opera che promette di regalare momenti di puro divertimento misto a leggerezza e riflessione.

La settimana successiva, il 17 gennaio, sarà la volta della Compagnia Lis Anforis di Sevegliano di Bagnaria Arsa, che presenterà “Cocis e melôns te so stagjôns”, uno spettacolo comico brillante autenticamente friulano.

Il 31 gennaio, il palcoscenico sarà affidato alla compagnia Teatro Estragone di San Vito al Tagliamento, che porterà in scena “Nei panni di Cyrano”, un’opera ispirata al celebre personaggio di Cyrano de Bergerac, sulla scena, unica mattatrice, Norina Benedetti: sarà un viaggio nel dietro le quinte di un allestimento teatrale insieme alle sfaccettature dell’adolescenza.

La rassegna si concluderà il 7 febbraio con uno spettacolo speciale: “Une volte… a San Denêl”, un omaggio al passato culturale di San Daniele che celebrerà le opere di Quintino Ronchi, Dree Sflacje e Pieri di San Denêl: personaggi, risate, comicità e drammi di un Friuli e di una San Daniele che non c’è più. Dopo la fortunata e apprezzatissima formula dello scorso autunno presso la Biblioteca Guarneriana Antica, lo spettacolo vedrà di nuovo protagonisti gli attori del G.A.D. Quintino Ronchi e il gruppo musicale KM Zero, in un mix perfetto tra musica e teatro che saprà toccare le corde dell’anima. Ogni serata avrà inizio alle 20:45.

I biglietti (7 euro) potranno essere acquistati in prevendita presso la Libreria W. Meister, Piazza Vittorio Emanuele I, San Daniele del Friuli (0432 941271) o direttamente in teatro la sera dello spettacolo. Per ulteriori informazioni è possibile mandare una email a gadronchi@yahoo.it.