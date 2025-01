Lupus in Fabula: la Festa del Tesseramento 2025 celebra la scena underground locale

Sabato 18 gennaio 2025, a partire dalle ore 21:00, il Circolo Lupus in Fabula di Nimis apre le sue porte per la Festa del tesseramento: un open day dedicato alla musica dal vivo e al rinnovamento del tesseramento annuale, con un focus sull’importanza di sostenere la scena musicale underground.

Il circolo, recentemente riaperto, si conferma un punto di riferimento per gli appassionati di musica indipendente, offrendo un palco a band che incarnano lo spirito della creatività e della sperimentazione locale. L’Open Day rappresenta una preziosa occasione per rinsaldare il legame tra il circolo e la sua comunità, promuovendo artisti emergenti e dando spazio a sonorità autentiche.

Tre band sul palco per celebrare la musica indipendente.

L’evento vedrà esibirsi tre formazioni che rappresentano diverse sfaccettature della scena underground:

– EMPATIA: Band attiva dal 1996, nota per i suoi brani originali che fondono melodia e testi intensi. Gli :Empatia: vantano collaborazioni con artisti del calibro dei Timoria e partecipazioni a eventi di rilievo come il “Tim Tour”, dove hanno suonato davanti a migliaia di persone.

– LA METHAMORFOSI: Gruppo friulano nato nel 2017, che mescola Stoner, Grunge e Alternative rock, con testi in italiano. Dopo due album apprezzati dalla critica e un terzo recentemente completato, La Methamorfosi si distingue per l’energia e l’autenticità delle sue performance.

– SPRITZFIRE: Una band che combina rock’n’roll e metal con un’attitudine ironica e travolgente. Con riff potenti e un sound diretto, gli SpritzFire offrono spettacoli pensati per accendere l’entusiasmo del pubblico.

L’Open Day sarà anche l’occasione per rinnovare la tessera associativa o iscriversi per la prima volta. Per entrambi sono previsti regali, da scoprire direttamente al circolo durante l’evento. Con la sua recente riapertura, il Circolo Lupus in Fabula si sta affermando come un centro nevralgico per la scena musicale indipendente, offrendo opportunità di espressione artistica e un luogo di aggregazione per musicisti e appassionati.

Eventi come l’Open Day rafforzano questo ruolo, sostenendo la musica emergente e promuovendo una cultura autentica e partecipativa.