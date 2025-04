Giornata di grande sport al Memorial Todaro.

Francesco Pernici, classe 2003, campione italiano assoluto indoor nel 2024, ha vinto il Primo Trofeo Benedetti, legato alla gara degli 800, della lunga storia del Memorial Todaro. La gara clou di questa edizione, legata alla memoria di Gianpietro Benedetti ha visto al via anche il già argento mondiale Amel Tuka. Pernici però non gli ha lasciato scampo, da ottimo front runner si è posto in testa e così ha chiuso fino al traguardo dopo 1:47.30. Tuka invece ha fatto registrare 1:49.46 mentre terzo è arrivato Tamassa con 1:49.69.

A premiare la triade sul podio la figlia dell’ingegnere Benedetti, Camilla, per un montepremi inedito nella storia del meeting. Sono 456 complessivamente gli atleti che oggi hanno ricordato il giavellottista friulano Paolo Todaro partecipando all’omonimo Memorial, organizzato come sempre dall’Atletica Malignani Libertas Udine.

Le gare.

Sul campo Dal Dan di Paderno, oltre ai migliori giovani del Triveneto e della Slovenia hanno dato spettacolo, nel pomeriggio condito da quindici gare fortunatamente senza pioggia, anche alcuni grandi nomi dell’atletica.

Fari puntati quindi sulla gara del giavellotto con Michele Fina dell’Esercito che si è aggiudicato facilmente la competizione, anche contro il suo mentore allenatore Carlo Sonego, con la misura di 71.17. Tra le donne Personal best e gradino più alto del podio per Adele Toniutto Team Treviso con 53.06.

Ben 34 le atlete iscritte alla gara dell’asta, aggiudicata alla misura di 3.90 alla slovena Vita Benedetic. Sempre per i salti buona performance della campionessa italiana di categoria nell’alto Eleonora Viti, della Pol. Triveneto, che oggi nel triplo si è affermata con 12.31. Il salto in lungo uomini invece è stato dominato da Alessandro Bruni del Malignani con 6.83.

Per le corse ottima affermazione nei 100 metri femminili dell’ allieva vicentina Benedetta Dambruoso con 11.87. Lotta al fotofinish invece nella gara maschile con Leo Domenis della Trieste Atletica che si aggiudica la vittoria (10.77) per solo un centesimo (10.76) su Matteo Bozza di Friulintagli. Nei 110 ostacoli, tutti contrassegnati Malignani si è aggiudicato la vittoria Simone Coren con 14.92. Buono anche il risultato dello junior Filippo Rizzi con 14.48. Anna Bionda ha dominato la gara femminile con 14.09. È del Malignani anche il primo posto nei 400 di Cristiano Giovanatto, che ha chiuso in 49.09, alla pari della compagna Beatrice Vattolo, che ha terminato il giro di pista in 55.98.

Anche i 1500 femminili sono stati appannaggio di una atleta udinese, Beatrice Dijust, che ha tagliato per prima il traguardo in 4.54.35. Infine i 5000: Miriam Sartor dell’atletica Ponzano li ha percorsi in 17:26.36 mentre nella gara maschile Stefano Furlani dell’Atletica Vicentina in 14:36.39. Appuntamento a domenica mattina per i lanci con disco, martello e peso.