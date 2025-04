Incidente in moto in Florida, muore sommelier di Azzano Decimo

Francesco Plati aveva 46 anni.

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della tragica morte di Francesco Plati, 46 anni, originario di Azzano Decimo e noto sommelier residente da anni negli Stati Uniti. Plati è rimasto vittima di un incidente mortale avvenuto a Miami, in Florida, nella notte tra mercoledì e giovedì, mentre era alla guida della sua moto. L’impatto, violento, contro un’automobile non gli ha lasciato scampo.

La dinamica dell’incidente resta, per ora, ancora tutta da chiarire. Le autorità americane stanno ancora svolgendo accertamenti ricostruire quanto accaduto

Dal Friuli a Miami.

Francesco Plati era partito dal Friuli con un sogno: quello di costruirsi un futuro nel mondo dell’accoglienza e della ristorazione. Diplomatosi alla Scuola alberghiera Ial di Aviano, aveva mosso i primi passi come cameriere in ristoranti di alto livello della regione, per poi spiccare il volo. Londra, Berlino, le navi da crociera, e infine gli Stati Uniti: Chicago prima, Miami poi. Proprio nella città della Florida aveva trovato la sua dimensione, affermandosi come sommelier in uno dei ristoranti della città. Un lavoro che amava profondamente, e al quale aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita.

Chi lo conosceva lo descrive come una persona solare, entusiasta, curiosa. Un professionista instancabile, ma anche un amico presente e affettuoso. Era tornato in Italia l’ultima volta prima della pandemia, ma era in programma una visita per il compleanno del padre, a giugno. I contatti con la famiglia erano costanti, sebbene la distanza fosse grande.

Una comunità sconvolta

La notizia si è diffusa rapidamente tra amici, conoscenti e concittadini di Azzano Decimo. In tanti si sono stretti intorno ai genitori, Dino Plati – già assessore comunale, volontario della Croce Rossa e presidente Aido – e Mariarosa, attiva alla Casa di Emmaus, e al fratello Federico.