Le iniziative di Ostetricia all’ospedale di San Daniele.

Servizi e iniziative innovative che permettono di vivere un’esperienza completa nel percorso di genitorialità: vanno in questa direzione le misure e le attività messe in campo dal reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di San Daniele e dedicate a future mamme e neogenitori.

Dal mese di aprile 2023 viene offerta la possibilità sia alle donne in gravidanza che ai

neogenitori di partecipare gratuitamente agli incontri sul babywearing, la pratica che consiste nel portare il proprio bimbo “addosso” tramite l’ausilio di supporti quali fasce o marsupi. Tra i benefici dimostrati in gravidanza per esempio, ci sono quello di evitare e/o ridurre l’iperlordosi e di alleggerire il peso avvertito sulla zona pubica e lo scarico della schiena e delle spalle distribuito in maniera omogenea.

Per il neonato, il rispetto dei suoi bisogni primari, lo sviluppo della propriocezione corporale, la miglior ossigenazione e termoregolazione, il rispetto delle funzioni fisiologiche degli organi, e un notevole sollievo per coliche e reflusso. Per i neo genitori invece è efficace come “ponte” per favorire l’attaccamento e l’ascolto empatico tra genitori e figli, accrescendo inoltre la fiducia nelle proprie capacità materne e genitoriali.

All’interno della struttura è stato inoltre creato l'”Arcobaleno dei “nostri bimbi”, in cui ogni bambino nato ha un cuoricino che viene appeso con il nome nella saletta di attesa e al compimento dell’anno di vita le mamme che possono recarsi in reparto a ritirare questo

piccolo ricordo.

Sempre attivo infine il servizio WhatsMUM, servizio di informazione che si avvale dell’app

gratuita WhatsApp, attraverso cui vengono inviati a scadenze programmate una serie di indicazioni e consigli rispetto agli argomenti tipici della gravidanza quali parto, allattamento e puerperio. Avviato durante la pandemia, il servizio conta circa 850 iscritte e un apprezzato gradimento tra le utenti.

Vengono sempre garantiti i corsi di accompagnamento alla nascita in presenza pre e post

parto in collaborazione multi professionale con altre figure sanitarie e, nel post parto corsi

di massaggio al neonato, alimentazione complementare e disostruzione delle vie aeree del

neonato; infine continuano gli incontri mensili in collaborazione con l’anestesista per la partoanalgesia e il dipartimento di prevenzione in merito alle vaccinazioni e incidenti

domestici.

“Siamo una realtà molto attiva e ci impegniamo quotidianamente per migliorare l’assistenza garantendo sempre alti livelli di qualità, appropriatezza e sicurezza delle cure – commenta il direttore della struttura, Michele Vanin -: il riscontro che abbiamo è molto positivo e vogliamo offrire servizi sempre più completi per consentire un’esperienza serena ai futuri neogenitori. Il nostro servizio è rivolto a tutte le donne che afferiscono alla realtà di ASUFC, indipendentemente poi dalla scelta del luogo del parto che rimane una scelta libera e personale”.