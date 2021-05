Il trionfo di Mattia Tomat al concorso internazionale di sax.

C’è una stella del Friuli che ha brillato al concorso internazionale “My favorite sax”, andato in scena di recente a Empoli. È quella di Mattia Tomat, che ha saputo conquistare il primo premio con una votazione di 97/100.

Classe 1993, di San Daniele, Mattia si è confrontato con oltre 40 colleghi musicisti. È riuscito a impressionare la giuria per talento e capacità, guadagnandosi molti apprezzamenti.

Tomat ha cominciato lo studio del sassofono a 17 anni, sotto la guida di Francesco Palmino. Per perfezionarsi, si è iscritto al conservatorio statale Jacopo Tomadini di Udine, dove si è diplomato nell’anno accademico 2016/17, per poi ottenere il master di sassofono al conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara. Ha preso parte a numerose masterclass con musicisti internazionali.

Si è esibito con diverse orchestre, da Udine a Siviglia, in auditorium in Spagna e Germania. Assieme al quartetto Furendo ha vinto il premio Eventosax 2015. Ora, una nuova soddisfazione per un giovane di talento e dall’avvenire luminoso.

