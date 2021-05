Lo spettatore molesto del Giro d’Italia in Friuli.

Aveva avvicinato e poi spintonato Lorenzo Fortunato, il ciclista che avrebbe poi vinto l’impegnativa tappa sullo Zoncolan del Giro d’Italia. Un comportamento irresponsabile, che aveva scatenato su di lui un mare di disapprovazione.

Ora, per il tifoso di ciclismo “molesto” visto in azione sabato in Carnia durante l’ultimo, durissimo chilometro di approdo sulla vetta del Kaiser Zoncolan, sono in arrivo delle (logiche) conseguenze.

Enzo Cainero, patron delle tappe in Fvg del Giro d’Italia, ha annunciato che è in arrivo una denuncia per lo spettatore, ma non soltanto. Secondo quanto riferito dallo stesso Cainero, sarà presentata anche una richiesta danni come città di tappa, somma che poi sarà devoluta in beneficenza.

Pare, infine, che l’uomo volesse provarci anche con altri corridori: a bloccarlo, sembra, dovrebbe essere stato Gilberto Simoni, ex ciclista professionista e vincitore sullo Zoncolan nel 2003 e nel 2007. Perché lui la fatica di arrivare lassù la conosce bene. Soprattutto se vicino c’è un disturbatore come quello di sabato.

