L’azienda Komjanc Alessio di Giasbana premiata al Vinitaly Design Award.

Lo scorso sabato 13 aprile sono stati proclamati i vincitori del 28° Vinitaly Design, nell’ambito dell’evento di gala dedicato con consegna dei trofei al Teatro Ristori di Verona. Fra le 44 aziende finaliste al concorso di design e packaging indetto da Veronafiere, l’azienda Komjanc Alessio di Giasbana (San Floriano del Collio) si è aggiudicata il Trofeo Oro nella categoria “Series Wine” per il progetto grafico “Wein Secession”, il nuovo packaging enologico creato per un’immagine distintiva, più attuale e moderna, ma sempre in sintonia con l’identità dell’azienda.

Davide Bevilacqua dell’agenzia Mumble Design di Cormons ha ideato e realizzato assieme al suo team la grafica in stile Secessione viennese, attraverso un processo creativo con le radici nella “Wiener Secession” e lo sguardo al nuovo e al mondo. L’azienda vanta una lunga storia vitivinicola di famiglia che attraversa con successo tre secoli. Negli Anni Settanta, Alessio Komjanc crea la sua nuova azienda a Giasbana e nel 2000 un ulteriore slancio viene dato dall’entrata definitiva dei quattro figli: Benjamin, Roberto, Patrik e Ivan. Con il recente rinnovo dell’immagine si è voluto dare nuova visibilità all’azienda, adattandosi ai cambiamenti del mercato.

Lo scorso febbraio, il progetto grafico in stile secessionistico è stato presentato ufficialmente a giornalisti ed esperti del settore: un look rinnovato ma fedele al passato e alla tradizione di queste terre di confine, che porta i Komjanc a distinguersi anche per la brand image, oltre che per la qualità e l’eccellenza dei vini sempre premiati dalle migliori Guide. A valutare e giudicare i progetti dalla bottiglia alla chiusura, dalla capsula all’etichetta e controetichetta, fino a sigilli e all’imballo secondario, è stata una giuria composta da 20 esperti, guidati dal direttore artistico di Vinitaly Design Award, Mario Di Paolo. In questi giorni l’azienda Komjanc è presente con i suoi vini al Vinitaly nel padiglione 6, stand 10, all’interno dell’area Collio.