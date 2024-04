Sulla Cimpello-Sequals come in pista: il limite è 90, le auto sfrecciano a 140 orari

I dati degli autovelox sulla velocità sulla Cimpello Sequals.

Ben 71 violazioni rilevate agli autovelox in una settimana esatta: che il problema lungo la Cimpello Sequals sia anche quello della velocità, lo confermano i dati dei dispostivi inaugurati praticamente quindici giorni fa.

E del problema se n’è parlato anche nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla luce dei numeri registrati con i primi controlli, effettuati anche dalla polizia locale, che, in base all’accordo quadro con i Comuni coinvolti, dal 1° marzo al 15 aprile ha controllato 96 veicoli, riscontrando 14 violazioni, cui si aggiungono appunto le 71 registrate dal 9 al 15 aprile dai velox fissi, con una velocità media riscontrata di 142 chilometri orari, ben al di sopra del limite consentito di 90.

Il nuovo impianto di autovelox, installato dopo il tragico incidente mortale avvenuto a inizio anno, è costituito da quattro telecamere (due per senso di marcia) in funzione 24 ore su 24 e rileva la velocità media dei veicoli su un tratto di circa tre chilometri in Comune di Zoppola, anche in condizioni di scarsa visibilità grazie a un sistema di funzionamento a raggi infrarossi. La segnaletica orizzontale e verticale luminosa e sonora è stata implementata per avvisare i conducenti del limite di velocità.