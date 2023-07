Birra Castello diventa danese, venduto il suo stabilimento in Friuli

Birra Castello cede lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro.

C’è l’accordo per la vendita dello stabilimento di Birra Castello a San Giorgio di Nogaro, che passa nelle mani del gruppo danese Royal Unibrew.

Lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro è dotato di una notevole capacità produttiva, stimata fino a 1 milione di ettolitri di birra all’anno. Per Birra Castello questa vendita si inserisce nell’ambito della strategia di potenziamento e sviluppo dello stabilimento di Pedavena, Belluno. Allo stesso tempo, l’operazione consentirà di consolidare la presenza dei marchi prodotti nella Fabbrica in Pedavena sul mercato italiano.

“Abbiamo trovato nel Gruppo Royal Unibrew – dichiara Eliano Verardo, AD di Birra Castello SpA – un acquirente solido, con un progetto di sviluppo integrato in armonia con la comunità locale e in grado di assicurare continuità sul piano occupazionale. Alla base di questa operazione vi è infatti la garanzia che non ci saranno ricadute in termini occupazionali, elemento questo imprescindibile per la buona riuscita dell’accordo. Grazie alla vendita sarà possibile incrementare gli investimenti in innovazione e sviluppo dello stabilimento di Pedavena e puntare maggiormente sulla distribuzione dei marchi del gruppo le cui vendite segnano un costante incremento.” Royal Unibrew assumerà la proprietà degli asset entro la fine dell’anno, una volta completati i processi relativi alla transazione.