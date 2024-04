Infortunio in un’azienda agricola a San Pietro al Natisone.

Infortunio sul lavoro in un’azienda agricola a San Pietro al Natisone, dove i carabinieri di San Leonardo sono intervenuti ieri, 8 aprile, alle 16.20 su richiesta della Sores. L’incidente è avvenuto nella frazione Tiglio: un uomo classe 1968, collaboratore familiare dell’azienda, mentre lavorava è stato accidentalmente colpito al volto da un ramo.

Il colpo gli ha rotto gli occhiali e le schegge delle lenti sono finite nell’occhio sinistro, ferendolo. E’ stato portato d’urgenza all’ospedale di Udine, dove è ricoverato in attesa di intervento chirurgico, ma non è pericolo di vita. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e non ci sono testimoni oculari.