Carcere di San Vito al Tagliamento, a giugno il via ai lavori

Il cronoprogramma dei lavori per il carcere di San Vito al Tagliamento.

Dopo una lunga attesa, sono emerse le date cruciali per il progetto del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento. Il via ai lavori è programmato per i primi giorni di giugno 2024, con l’impresa Pizzarotti di Parma alla guida dell’operazione. L’attività edilizia dovrebbe concludersi entro dicembre 2025, seguita da un processo di collaudo e consegna dell’opera al Ministero della Giustizia entro giugno 2026.

Il parlamentare di FdI Emanuele Loperfido ha fornito dettagli sul cronoprogramma aggiornato. evidenziando il considerevole investimento governativo pari a 41 milioni di euro.

La struttura carceraria sarà ubicata negli spazi della dismessa caserma Dall’Armi e potrà ospitare fino a 300 detenuti. Contestualmente, si renderà necessario avviare un processo di riflessione per la riqualificazione del Castello di Pordenone. Recentemente, è stata presentata una petizione che ha coinvolto l’intero territorio e ha unito trasversalmente le diverse forze politiche in vista di questo importante progetto.