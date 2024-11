A San Vito il festival “finanziario” dell’università di Udine

A San Vito al Tagliamento va in scena “Pn Trading Places”, il festival dell’educazione finanziaria dell’università di Udine.

San Vito al Tagliamento protagonista nell’ultima settimana di iniziative di “Pn Trading Places”, il festival dell’educazione finanziaria dell’Università di Udine. Dal 6 all’8 novembre la cittadina sarà protagonista di nove appuntamenti. In particolare, lo spettacolo teatrale ideato e messo in scenda dai Papu, lezioni nelle scuole, conferenze, incontri pubblici, proiezioni di film sul mondo della finanza. Un programma realizzato con il Comune di San Vito al Tagliamento, le scuole e l’Università della Terza età del Sanvitese, Fondazione Bcc Pordenone, l’associazione Bonaldo Stringher oltre al Comune di Pordenone, co-fondatore della manifestazione.

Educazione finanziaria nelle scuole.

Mercoledì 6 novembre si terranno tre incontri di educazione finanziaria per le scuole in collaborazione con l’Associazione Bonaldo Stringher. Nell’auditorium dei licei “Le Filandiere”, alle 11, lezione su “Che cos’è la previdenza”. All’Isis “Paolo Sarpi” due appuntamenti su “Cyber risk e intelligenza artificiale nei servizi finanziari”: alle 11 e replicato alle 18 dedicato ai corsi serali e all’Università della Terza età del Sanvitese.

Cinefinanza.

Sempre mercoledì 6 novembre, inizia un mini ciclo di quattro proiezioni commentate di film sul mondo della finanza dedicati alle scuole. Alle 8.15, nell’auditorium dei licei “Le Filandiere”, sarà proiettato il film “La grande scommessa”. Invece, nell’auditorium dell’istituto “Amalteo Tommaseo”, alle 11.30, proiezione di “Belli di papà“, replicato giovedì 7 alla stessa ora.

Venerdì 8 novembre ci saranno due proiezioni di “Wall Street” all’Isis “Paolo Sarpi”: alle 8 e alle 19.55, per gli alunni dei corsi serali e dell’Università della Terza età.

I Papu e le pensioni.

Venerdì 8 novembre, alle 10.30, i Papu andranno in scena all’auditorium Zotti con lo spettacolo “L’economia in soldoni”. Sempre alle 10.30, nella sala consiliare del municipio si parlerà di “Come funziona la previdenza in Italia” nell’ambito del ciclo “Le Botteghe del sapere”.