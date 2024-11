Beccato a rubare nel negozio di arredamenti: arrestato 25enne

Il tentato furto in un negozio di Casarsa.

È stato colto in flagrante mentre tentava di sottrarre materiale aziendale e contanti presso un negozio di arredamenti a Casarsa: per questo, un 25enne di origine rumena senza fissa dimora p stato arrestato nella di sabato 16 novembre con l’accusa di tentato furto.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 22, quando una segnalazione del titolare del negozio Miorin Arredamenti ha messo in allerta la Centrale Operativa dei carabinieri Sul posto sono intervenuti l’equipaggio del Radiomobile e una pattuglia della Stazione di San Vito al Tagliamento. All’arrivo delle forze dell’ordine, la porta d’ingresso del negozio appariva scardinata e spalancata. I militari, ispezionando i locali, hanno individuato l’uomo mentre tentava di nascondersi nell’area uffici. Il 25enne è stato immobilizzato sul posto.

Accanto a lui è stata rinvenuta una borsa in tessuto contenente materiale rubato, tra cui un computer, un telefono cellulare, accessori per mobili e una piccola somma di denaro prelevata dalle stanze del negozio. Alla luce delle prove raccolte e dei precedenti specifici dell’individuo, i Carabinieri lo hanno dichiarato in stato di arresto per tentato furto aggravato. L’uomo è stato successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Pordenone, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione rientra nel piano di controlli straordinari predisposti dai reparti territoriali della Compagnia di Pordenone per intensificare la prevenzione dei reati predatori. Durante i fine settimana, i servizi vengono rinforzati per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare fenomeni di criminalità sul territorio.