Furto a Santa Maria la Longa.

Furto in una casa di Santa Maria la Longa: i ladri hanno colpito in pieno giorno, tra le 8 di mattina e le 13 dello scorso 14 giugno. I malviventi si sono introdotti nell’abitazione dopo aver forzato la porta posteriore. In questo caso, hanno portato via gioielli in oro per 5mila euro e contanti per ulteriori 50 euro. A denunciare il furto ai carabinieri di Palmanova è stato un uomo di 62 anni.