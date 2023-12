Piste da sci, mercatini ed eventi per il weekend dell’Immacolata a Sappada.

Parte sotto i migliori auspici la stagione turistica invernale a Sappada con il weekend dell’Immacolata che registra, già da qualche giorno, il tutto esaurito nelle strutture ricettive della località montana. Il paesaggio innevato, l’apertura degli impianti di risalita e della pista del fondo nell’anello di Cima Sappada insieme con il ricco programma di eventi hanno fatto scattare le prenotazioni di tutti i posti letto disponibili.

Neve e sci, ma non solo.

Aprono dunque venerdì 8 le piste di Pian dei Nidi e quella dei Campetti dedicata ai principianti: lo stesso giorno partirà ance il mercatino dell’Immacolata organizzato dal Consorzio Sappada Dolomiti Turismo, con 3 giorni di manifestazioni collaterali, e, sabato 9, inaugura anche il presepe artigianale di Cima Sappada. Anche l’arredo urbano avrà una veste nuova per l’occasione: l’associazione commercianti ha organizzato l’allestimento coordinato delle vetrine delle attività del paese e ideato un percorso all’aperto, lungo la via principale, di fotografie storiche della località in bianco e nero: una passeggiata fotografica con 90 scatti della Sappada che fu, nei suoi incantevoli scorci innevati.

I mercatini a Sappada.

Dall’8 a 10 dicembre, nella centrale Piazza Palù artigiani e associazioni proporranno nelle tipiche casette dei mercatini natalizi, dolciumi, pregiate praline di cioccolato, lavori artistici, miele, creazioni con cera e natalizie. Ospite d’eccezione a questa edizione dei mercatini dell’Immacolata il rinomato maestro cioccolatiere Piero Zerbin di Cocambo (Aquileia). Per i tre giorni si alterneranno, sempre nella piazza Hoffe, le attività di intrattenimento: venerdì 8 alle 17 The Crunchy Candies in concerto con le più belle canzoni natalizie di tutti i tempi che faranno cantare e ballare in un atmosfera suggestiva; sabato 9 , sempre alle 17 si esibirà il Coro “Le voci della foresta”, la magia dei canti corali abbracciati dalle Dolomiti. Domenica 10 alle 14.30 arriverà in Piazza Hoffe Babbo Natale con golosi doni, giochi e sorrisi per tutti i bambini.

Volano le prenotazioni.

“Siamo soddisfatti dei dati relativi alle prenotazioni sia per questo inizio di stagione che per il suo prosieguo – dichiara l’assessore allo sport e turismo di Sappada Silvio Fauner – Non solo le strutture ricettive, ma anche le attività di ristorazione insieme con la Scuola Sci Sappada riferiscono di numeri delle prenotazioni nettamente superiori alla passata stagione, e questa è per tutti gli operatori e amministratori una grande soddisfazione. L’attività di promozione continua a dare eccellenti risultati”.

Il video.