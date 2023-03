Saranno implementati gli impianti sciistici di Sappada.

La Regione Fvg investe sugli impianti sciistici di Sappada: oggi, infatti, la giunta ha dato il via libera allo schema di accordo di programma per eseguire l’intervento pubblico che implementerà e ammodernerà lle infrastrutture: nel dettaglio, il progetto prevede lo sviluppo degli impianti nell’area di Sappada 2000, che hanno potuto contare su un investimento, in legge di stabilità 2021, di 15milioni 500 mila euro, con la finalità di collegare Pian dei Nidi e Sappada 2000, e la stabilizzazione del parco giochi di Nevelandia.

E’ stato anche chiuso un procedimento che ha visto protagonista il parcheggio Kratten, di proprietà comunale, i cui lavori di costruzione sono terminati e collaudati nel 2011 e, da allora, è rimasto inutilizzato. Il parcheggio è collocato in una posizione ottimale e funzionale rispetto all’utilizzo degli impianti di risalita e quindi l’amministrazione regionale si è interessata a recuperare l’immobile esistente a vantaggio della collettività sappadina. Come evidenziato dall’assessore al turismo Sergio Emidio Bini, l’acquisto della proprietà riguardante la superficie del parcheggio in capo a PromoturismoFvg permette di garantirne il ripristino con circa un centinaio di posti auto.

Rispetto alla gestione del comprensorio sappadino, l’accordo di programma è un accordo storico teso alla razionalizzazione del compendio, garantendo da un lato il miglioramento delle infrastrutture al servizio dell’utenza e, dall’altro, una maggiore la sicurezza e la fruibilità del

demanio sciabile, al fine di rendere Sappada una meta maggiormente attrattiva in ogni stagione.

Sugli impianti, PromoturismoFvg è subentrata a Gts a dicembre 2019, garantendo la gestione continuativa ed efficiente delle strutture ricevute dalla precedente società. A dicembre 2021 la stessa PromoturismoFvg ha acquistato il ramo d’azienda Gts (2,5 milioni di euro circa), costituito dal complesso di beni per la gestione di diverse ski aree site all’interno del Comune di Sappada, con i relativi impianti di risalita, unitamente a tutti i beni accessori, garantendo la chiusura di tutte le pendenze nei confronti della Regione Veneto e formalizzando il passaggio del personale di Gts alle dipendenze della stessa PromoturismoFvg. Contemporaneamente è stata garantita la funzionalità e l’implementazione dei servizi offerti dal parco giochi Nevelandia. Dal 2019 al 2022 l’amministrazione regionale Fvg ha stanziato complessivamente oltre 26 milioni e mezzo di euro per lo sviluppo del polo di Sappada.