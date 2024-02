Valanga sulla pista turistica del Monte Siera.

Una valanga di piccole dimensioni ha interessato intorno al.16.30 la Pista Turistica del Monte Siera, nei pressi dell’omonimo rifugio. Il responsabile delle Piste Promotur ha richiesto una bonifica dal momento che, anche se le piste erano chiuse, pare ci fosse qualcuno nei pressi del rifugio. E’ stata attivata la stazione di Sappada del Soccorso Alpino con 7 tecnici, alcuni aspiranti del corso tecnici di elisoccorso e una Unità Cinofila da valanga.

Le operazioni di bonifica della valanga che ha interessato la parte alta della pista si sono concluse attorno alle 18.30. Una quindicina di tecnici del Soccorso Alpino hanno provveduto a passare la valanga spalla a spalla con le sonde, hanno bonificato con il sistema Recco e ai margini della stessa valanga anche con gli apparecchi Artva per intercettare eventuali segnali al di sopra della pista.

L’evento valanghivo ha invaso la pista per una larghezza di una settantina di metri e una lunghezza di cento. La bonifica ha interessato questo tratto, in quanto ricadente nel demanio sciabile: nei pressi della pista c’erano infatti diversi escursionisti.

I soccorritori non sono andati oltre la pista stessa perché il pericolo è molto alto, ma si esclude che ci fossero escursionisti nella parte superiore, da dove la valanga è stata innescata. Non è stato possibile verificare la grandezza della valanga stessa per scarsa visibilità e per l’alto rischio che avrebbe comportato per i soccorritori spingersi al di sopra del demanio sciabile. L’innesto si presume sia partito dalle pareti nord del Monte Siera nei pressi dell’omonimo canale.