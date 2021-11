Lo spot con i supereroi dell’ambiente di Sappada.

Sappada ha presentato ieri, in anteprima nazionale, alla manifestazione fieristica “IdeaNatale” lo spot “Gli EcoEroi”. L’assessore allo sport e turismo di Sappada, Silvio Fauner, davanti ad un folto pubblico ha illustrato il progetto relativo al nuovo spot realizzato nell’ambito del progetto “Sappada Plastic-free”, sostenuto da PromoTurismo Fvg e dalla Fondazione Friuli e realizzato in collaborazione con il Consorzio Sappada Dolomiti Turismo.

I presenti hanno poi assistito alla prima proiezione del video di 30 secondi dove, con tanto di effetti speciali, i 4 protagonisti, un bambino, una bambina, un uomo e una donna, tutti di Sappada, vestono i panni della famiglia che, vestita con abbigliamento da super eroe, corre in aiuto all’ambiente, con 3 azioni in cui viene corretta la condotta sbagliata di altri. “Abbiamo voluto produrre un video spiritoso e dinamico che trasmetta l’importanza del rispetto dell’ambiente per preservare, come nel nostro caso, un patrimonio naturalistico inestimabile” dichiara il campione olimpico Fauner.

Lo spot sarà trasmesso sui canali social e sui canali televisivi sia delle tv locali che nazionali, ma sarà anche presentato nelle scuole e nell’ambito di festival e iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale. “Abbiamo deciso di presentarlo a IdeaNatale perché crediamo che la sensibilizzazione a temi importanti per il territorio e l’ambiente in cui viviamo, possa avvenire soprattutto in un clima di festa e di gioia, come quello che si respira in una ormai consolidata fiera, dedicata al periodo più sentito, sul fronte delle emozioni, da tutti, quello del Natale” spiega Fauner.

L’incontro di ieri è stata anche l’occasione per il Consorzio turistico della località montana, per presentare la prossima stagione invernale, ormai alle porte: sono stati proiettati i video che raccontano le proposte turistiche di Sappada e assegnati al pubblico presente due soggiorni nella località montana in due strutture del posto, il nuovissimo Bach Boutique Hotel, a 4 stelle, e il b&b Graz Trojar Haus, antica casa sappadina adibita ora ad esclusiva struttura ricettiva.

